Actor de bionovela de Arelys Henao se rebusca con bus escolar

Se trata de un bus escolar, el cual le ha ayudado a sostenerse con otros ingresos, mientras está sin trabajo en la actuación.

“Es de lo que he podido, entre otras, invertir gracias al trabajo actoral. Soy muy afortunado, he tratado de ser ordenado, entonces, en algún momento me dio la posibilidad de hacer esa inversión. Tengo un bus que trabaja en un colegio y ahí me llega alguito”, dijo.

Pero eso no es todo, pues Rincón contó que también tiene una productora propia, donde ofrece servicios como transporte y un tráiler, en el que las novelas pueden alquilar para ubicar elementos como vestuarios o el espacio para que los actores descansen.

Finalmente, el actor indicó la importancia de tener diferentes entradas para subsistir cuando no salga nada en la actuación, que es su fuerte.

Nicolás Rincón también es conocido por su participación en producciones como ‘La ley del corazón’, de RCN.