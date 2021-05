Actor de ‘La Reina del flow 2’ confesó que fue víctima de un secuestro

Por estos días ‘La Reina del flow’ es una de las producciones de Caracol que más está dando de qué hablar.

En esta temporada hemos visto nuevos personajes en el elenco que también se están robando el cariño de los seguidores, entre esos el papel de ‘Drama Key’, uno de los amigos de Charly flow que lo acompañó cuando estaba en la cárcel. (Lea también: Juan Palau y “Drama key” llegan a revolucionar “La Reina del flow 2”)

El cantante Juan Palau es quien le da vida a ‘Drama Key’. El artista reveló en La Red que ha pasado por varios momentos difíciles en su vida, pero el que más lo marcó fue el día en que fue víctima de un secuestro express.

Palau recordó ese instante en que fue a recoger a un amigo y terminó amarrado y con un arma apuntándole a la frente.

“Yo me parqueé a esperarlo, lo llamé y me dijo que ya bajaba. Pasaron diez, quince minutos, me bajo del carro y hay un tipo en la entrada. El tipo me dice: ‘¿vas para donde Juanfer’? Yo le digo que sí y me dice que me está esperando arriba. Cuando subo siento que el tipo viene detrás mío, me volteo y cuando vuelvo la mirada me tapan la boca con un guante y me ponen un revolver en la cabeza”, contó.