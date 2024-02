Actor de ‘Rigo’ fue amenazado de muerte por su papel en la serie

“Te voy a leer textualmente, por ejemplo, uno de los textos que me escribieron por redes: ‘Sapo, te vas a morir, paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’. Eso atemoriza porque yo en ningún momento le HE hecho daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo, a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo”, explicó el actor en una entrevista con Publimetro.