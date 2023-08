Actriz de ‘Chepe Fortuna’ sufrió derrame cerebral por consumo de drogas

Ella, por su parte, relató que está viva gracias a sus vecinos en Sincelejo, Sucre, pues ellos fueron quienes se percataron del accidente cerebrovascular que estaba sufriendo y la llevaron a tiempo a un centro asistencial.

"Yo dije: 'voy a comer y me voy a acostar'. Comí delicioso, le di gracias a Dios, me acosté, me paré para ir al baño y la parte izquierda ya estaba completamente paralizada. Yo caí al suelo y tuve que llamar a los vecinos, los vecinos me salvaron", aseguró Vergara.

Después de dos meses de detectarle el derrame cerebral, los médicos descubrieron que la actriz también tenía consigo un tumor en el estómago desde hace casi seis años y tuvieron que hacerle una cirugía para removerlo.

“Le detectaron un tumor que tenía ahí hacía como cinco años y medio. Entonces, ahí fue otra historia porque había que operar mañana. Nadie sabía nada y cuando se lo sacaron era una pelota de microfútbol, más o menos”, sostuvo José Garavito Vergara.