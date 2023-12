¡Adiós a Sofía! Joe Manganiello hace oficial su relación con Caitlin O’Connor

El evento de COAF, conocido por su enfoque en mejorar la vida de los jóvenes armenios a través de la educación y otros programas, se llevó a cabo la noche del pasado sábado. Manganiello, conocido por su papel en la serie ‘True Blood’, asistió al evento vestido elegantemente con un traje negro, camisa gris y corbata oscura. Lea: Sofía Vergara enfrenta millonaria demanda por no pagar un contrato

Recientemente, el actor Joe Manganiello ha sido fotografiado en un evento público acompañado de Caitlin O'Connor. Este acontecimiento, que tuvo lugar en la Gala de Children of Armenia Fund (COAF) en Cipriani, Nueva York, marcó la primera vez que la pareja se mostró junta en un evento de alfombra roja.

La relación entre Manganiello y O'Connor se ha ido desarrollando desde su primer encuentro, que se remonta a una fiesta después del estreno de la serie 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' de HBO.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en varias ocasiones, incluyendo una salida juntos de un gimnasio en Venice, California, en septiembre.

Este desarrollo en la vida personal de Manganiello, especialmente tras su divorcio en julio, ha generado gran expectación entre sus seguidores y ha sido tema de conversación en diversos medios.

Hasta el momento, los representantes de la pareja no han emitido comentarios oficiales respecto a su relación. La aparición de la pareja en la Gala de COAF se ha interpretado como una confirmación no verbal de su relación, aumentando el interés en las futuras apariciones públicas y el desarrollo de su relación.