¡Adiós, Aída Merlano y Jenn Muriel! Esta es la nueva novia de Yeferson Cossio

Cuando se supo que el creador de contenido Yeferson Cossio empezó un romance con la influencer Aída Victoria Merlano, luego de su larga relación con Jenn Muriel, hubo un gran escándalo en el mundo de la farándula, sin embargo, este duró lo mismo que la relación del paisa y la barranquillera: muy poco.

Y recientemente el influencer vuelve a dar de qué hablar, pues apareció en una foto junto a Carolina Gómez, quien sería su nueva pareja, y fue la joven quien se encargó de publicar el día de sol y playa que se encontraban disfrutando hace unos días.

Frente a ello, el creador de contenido no tardó en defenderla: "Sólo tiene implantes mamarios. ¡Hasta su cabello es natural! Me consta, yo pensé que tenía operada hasta la boca, pero no. Por difícil que parezca, es así de hermosa naturalmente".

Hasta el momento no se conocen muchos detalles de este supuesto romance, pues Yeferson aún no la presenta oficialmente como su novia, aunque se les ha visto juntos en algunos videos que Carolina ha subido a sus redes sociales.