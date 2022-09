Admiten tutela contra la novela de Leandro Díaz, ¿qué dice RCN?

La producción, protagonizada por Silvestre Dangond y Laura de León, ha tenido muy buenos comentarios, sin embargo, este jueves se conoció un documento que empañaría un poco las reacciones de la audiencia, que cada noche se da cita para no perderse ni un solo capítulo. (Video: la última vez que Silvestre Dangond cantó con Leandro Díaz)

Desde su estreno el pasado 19 de septiembre, la bionovela sobre Leandro Díaz no ha dejado de sonar en redes, pues es una de las más vistas del horario Prime time, dejando por debajo a la competencia ‘Entre sombras’, de Caracol Televisión.

Fue Carmen Sofía Díaz Díaz, hermana de Leandro Díaz, la que interpuso ante el Juzgado Promiscuo de Hatonuevo (Guajira), una demanda en contra del canal RCN, que emite la bioserie del maestro, reclamando el derecho a la intimidad, el buen nombre y la honra.

Como medida cautelar, la accionante solicitó la suspensión de la novela y eliminar los capítulos emitidos. (Conoce a Abel Villa, el niño que interpreta a Leandro Díaz en la bionovela)

Según Carmen Sofía Díaz, en la novela el señor Abel Duarte, quien actúa como padre de Leandro, lo presentan con un carácter violento, un vocabulario fuera de tono y la infidelidad de Tomasa (Nicolasa en la producción), no corresponden a la realidad.

Familiares de Leandro Díaz sostienen que no fueron consultados y solamente se tuvo en cuenta la información de Ivo Díaz, hijo del juglar vallenato.

¿Qué dice RCN?

El Universal consultó al canal, responsable de la emisión de la producción sobre Leandro Díaz, quien nos dijo que “el canal no ha sido notificado y hasta que no se conozca el detalle de la tutela no podemos emitir un pronunciamiento”. (¿Leandro Díaz logró que RCN volviera a los primeros lugares de rating?)

Así las cosas, habrá que esperar qué pasa con la bioserie y el proceso con la hermana de Díaz.