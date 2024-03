“Afinia me tiene loco”: la canción de Iván Villazón que ya es viral

Al igual que todos los habitantes de la Región Caribe, Iván Villazón compartió su dura crítica contra los altos costos de la energía que son el dolor de cabeza de muchos usuarios. No obstante, el cantante de música vallenata se sumó a las diversas manifestaciones con una canción que ya es viral en las redes sociales.

‘Apagando Focos’ es el nombre del sencillo y fue escrito por Julio Oñate Martínez, ingeniero agrónomo, compositor y acordeonero. Una composición que Iván Villazón se animó a cantar, dándole voz al sentir de muchas personas.

“Si todo lo que me gano es para pagar la luz. Son cosas que no me explico, se las vengo a referir, prendí dos abaniquitos y llegó en $400.000”, canta Villazón. Lea aquí: El homenajeado Iván Villazón lanzará nuevo álbum previo al festival vallenato

Otros artistas decidieron alzar su voz en señal de protesta en las diferentes plataformas, asegurando que la factura no baja, aun cuando se toman medidas preventivas para encontrar un alivio al bolsillo.