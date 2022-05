Aída Merlano y la verdad tras el video de Ricardo Montaner sobre política

Resulta que en las redes sociales hace algunos días comenzó a viralizarse un video en el que se escucha al intérprete de éxitos como ‘Tan enamorados’ y ‘Bésame’ aconsejar a los colombianos a “no seguir el ejemplo de Venezuela” e invita a “votar a conciencia” y “con el corazón”. “Hace 20 años Venezuela eligió muy mal. Ustedes están pasando un momento muy importante en los próximos días. Me atrevo a decirlo porque yo también soy colombiano. Deben saber muy bien por quién van a votar, a quién van a elegir. No sigan el ejemplo de Venezuela, por favor, voten a conciencia, voten con el corazón. Que Dios los bendiga”, dice el intérprete, que también tiene nacionalidad colombiana. Lea aquí: Montaner no es el verdadero apellido de la familia de famosos artistas

La influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano reaccionó ante las palabras de Montaner, al parecer, desconociendo que se trata de un video viejo “reencauchado” y que, evidentemente, el cantante no publicó en el contexto actual que vive el país.

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Cuando usted habló de las caras de desesperanza, me recordó lo que vi en Chocó, donde viven con la dignidad arrebatada y donde asesinan a los líderes sociales todos los días”, comenzó. “Nunca le diré a nadie por quién votar. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otra es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”. Lea aquí: Así fue el emotivo reencuentro entre Aída Victoria Merlano y su mamá