Aitana por primera vez en Colombia: derroche de música y sensualidad

“Llevo tres canciones y ya puedo decir que es uno de los mejores públicos que he tenido”, fueron las primeras palabras de Aitana por el apoyo y la cantidad de gente que conocía las canciones del nuevo álbum. Incluso se animó a cantar la canción ‘+’ con la bandera de Colombia a sus hombros.

Camila Avella aseguró que no sintió el apoyo de Colombia en Miss Universo

Camila Avella aseguró que no sintió el apoyo de Colombia en Miss Universo

No obstante, ‘Las dudas’ y ‘Corazón sin vida’, las dos producciones en las que hubo una colaboración entre Aitana y Yatra, no se escucharon sobre el escenario de un Movistar Arena repleto de un público muy animado para el que la cantante no se reservó nada. Lea aquí: Aitana responde a las críticas: “no podemos expresar nuestra sexualidad”

Con ‘Alpha’, su tercer álbum, pretende dar un paso en su carrera musical y apostar por una mayor diversidad musical que en sus dos primeros trabajos, ‘Spoiler’ y ‘11 razones’, lanzados en 2020 y 2021 respectivamente.