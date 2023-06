Alejandro Sanz se muda de casa en medio de su gira

Afo Verde, Chairman & CEO de Sony Music Latin•Iberia, también se ha mostrado muy feliz ante el sueño compartido que supone para ambos esta nueva etapa en la carrera del artista: “Estamos muy honrados y emocionados de darle la bienvenida a Alejandro a Sony Music y deseamos profundamente que esta sea una etapa muy feliz en su vida. Será, sin duda, un lujo para todos nosotros trabajar desde hoy con un artista maravilloso, y no solo por su excelencia profesional, sino también por su calidad humana”. (Lea aquí: Se acerca el Día del Padre y Juanes lanza un emocional video)

Afo Verde, además, ha compartido un afectuoso mensaje para el artista: “Querido Ale, gracias por tu confianza. Gracias a ti y a tu equipo divino: Iñigo Zabala, Alex Mizrahi y Octavio Padilla. Bienvenido a tu casa. De todo corazón. Esto recién comienza...”

Por su parte, José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia, ha querido compartir que el de Alejandro Sanz es un fichaje que le hace una enorme ilusión por múltiples razones:

“Como es lógico, porque se trata de uno de los artistas latinos de origen español con el palmarés más brillante que uno se pueda imaginar. Pero, además, también desde un punto de vista personal. He podido ser testigo de la excepción de su carrera. He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado ‘Person of the Year’ en los Grammy... y eso lo hace todavía más grande a mis ojos, porque me permite saber que además de un talento descomunal, Alejandro es una persona maravillosa. Para mí, y para todos los que vamos a trabajar con él, es un gran honor dar la bienvenida a la casa del artista, a su casa, a Alejandro Sanz”.

Con su incorporación, Sony Music refuerza un elenco espectacular que da cobijo a los artistas más deslumbrantes de España e Iberoamérica. En esta nueva etapa en la carrera de Alejandro Sanz, va a continuar desarrollando el legado y la proyección internacional de un artista inigualable.