Ana del Castillo sobre polémico video de la Guajira: “le ponen morbo”

“Eso pasa”

Ana del Castillo hizo presencia en un evento en Valledupar y los medios de comunicación no dudaron en preguntarle por el incómodo momento que protagonizó en La Guajira, el cual ella muy jocosamente explicó lo que pasó, revelando que fue ella quien decidió bajarse del carro en el que iba. “Me habían invitado para una campaña política y yo iba andando, pero como a mí me gusta el calor de la gente, cuando me iba subiendo me metieron el dedo y yo lo pelé. Y es cuando le digo ‘Ah, ¿me querías agarrar?, mira’, eso fue todo”, dijo entre risas.

La intéprete de ‘Sabroso’ reconoce que muchos le pusieron malicia a algo que para ella es común. “Sabes que la gente le pone el morbo, eso pasa. Me gusta abrazarlos y besarlos. Yo soy feliz, uno no debe hacerlo por la pandemia pero esa es mi gente”, concluyó.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.