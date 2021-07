AnaK Borré, la cartagenera nominada a los One Voice Awards

“Muévanse. Salgan de su zona de confort; creo que ahí está la clave. Sobre todo que nadie los detenga y que nadie les diga que no pueden, todo lo que se propongan, con esmero y dedicación lo lograrán. Pero no paren hasta conseguirlo”, asegura.

A sus 34 años, la talentosa locutora recibe una nominación a los One Voice Awards, lo que para ella significa un “gran premio para mi disciplina y esfuerzo, porque con talento solo no se llega”. Ana Carolina Borré Mejía celebra con orgullo esta postulación y aprovecha para invitar a todos los jóvenes que sueñan con abrirse campo en el mundo de la locución y la radio a trabajar constantemente por sus sueños.

Una carrera de muchos sacrificios

Cuando apenas tenía 15 años, AnaK Borré se enfrentó por primera vez a un micrófono de una reconocida emisora local. “Mis primeros pininos fueron gracias a Nicolas Serge, director de Radio Tiempo Cartagena. Él me dio la hermosa oportunidad de ser parte del programa de las noches llamado ‘Tiempo de Luna’, lo hacía con mi querido Wilson Sierra, que tuvo toda la paciencia del mundo conmigo. Con tanto cariño y amor me aconsejó y me mostró una forma profesional, fresca y espontánea de hacer radio”, manifiesta con entusiasmo.

Apenas logró la mayoría de edad, AnaK consiguió ingresar a la cadena radial de RCN, debutando como la primera mujer que hacía locución en una de esas emisoras. “Estrené mi cédula y mi mayoría de edad trabajando en La Mega Cartagena. Eduardo Castellanos confió en mi talento y me dio la oportunidad de ser la primera mujer locutora de la mega porque siempre eran hombres. Mientras trabajaba de lunes a domingo, estudiaba Periodismo en la universidad Jorge Tadeo lozano en donde luego me gradué”, comenta.

De La Mega, la cartagenera llegó a Bogotá a ponerle todo su sabor a Bogotá. Allí logró trabajar de la mano de William Vinasco, en la emisora Candela, además alternaba trabajo en el Canal 13, donde participaba en un show matutino llamado ‘De levante’.

En uno de sus viajes llegó hasta Argentina, que una vez conoció el país se dijo “tengo que vivir aquí” y luego la vida misma le cumplió ese deseo. “Tiempo después me entero de un concurso que hacía MTV latino para ser la VoiceOver del canal, mandé demo, Me olvidé de la existencia de ese concurso y coincide cuando vuelvo a Colombia. Para resumir el cuento: me gané el concurso. De repente me convertí en la Voice Over de MTV Latino y me mudé a Argentina. Aquí eran las grabaciones y aquí seguimos 9 años después”, dice.

“Fue un gran cambio. Deje de tener horarios extensos de turnos de radio y tv. Para de repente poder grabar las locuciones y al mismo tiempo viajar y empezar a recorrer el mundo. El trabajo soñado”, agrega.

AnaK Borré está agradecida con lo que Argentina le ha regalado: su trabajo, el esposo soñado y una bella familia. Tiene un niño de 5 años llamado Simón y está esperando su segundo hijo.

Para completar su felicidad llegó la nominación a los One Voice Awards, lo que la tiene llena de ilusión. “La expectativa más grande que tengo realmente es tener la oportunidad de compartir con tantos artistas de la voz que he venido siguiendo en años y que de hecho algunos están nominados conmigo, inmenso honor, poder contactar con ellos, hacer puente y seguir aprendiendo en este camino infinito de la locución”, finaliza.