¿Andrea Valdiri está en embarazo? Rumores lo afirman

No quedan dudas que Andrea Valdiri es una de las mujeres más polémicas de las redes sociales en nuestro país. Sus atrevidos atuendos, sus videos bailando y hasta sus escándalos familiares y de relaciones sentimentales, la han convertido en una de las ‘influenciadoras’ con más acogida en nuestro país.

¿Qué síntomas ha tenido?

La bailarina subió una serie de videos en un hospital, recibiendo atención por malestares generales que tenía en su cuerpo. De inmediato, los mensajes de sus seguidores preguntándole qué tenía, inundaron sus redes. “Les voy a decir que tengo, amores de mi corazón, yo sé que me están escribiendo, pero tengo un malestar general. No es Covid. Tengo fiebre y diarrea, unas cositas ahí que me están dando, algo normal de la vida cotidiana de la marica”, comentó la barranquillera, que bromeó con su novio Lowe sobre su estado de salud.

Sin embargo, esto en vez de tranquilizar a sus fanáticos, los hizo preguntarse si los malestares de Valdiri son por la llegada de un hermanito o hermanita para su hija Isabella, algo que ni ella ni su pareja han confirmado o desmentido.