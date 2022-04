Andrea Valdiri estuvo a punto de no dejar entrar a Epa Colombia a su boda

En Instagram se difundió un mensaje de uno de los presentes en la celebración, en él se afirma que la discusión se tornó porque a Andrea no le cae bien Karol Samantha, tanto así que no las iba a dejar entrar a la fiesta, pero luego de una hora de espera fue que las dejó pasar, aseguró la fuente.

El sábado 16 de abril del 2022, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtieron en marido y mujer durante una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos de la pareja, así como personalidades de las redes sociales; peor, al parecer, la boda no se libró de malos ratos. En esta ocasión, hubo una discusión entre la Valdiri y la también influenciadora Daneidy Barrera (Epa Colombia), pues, supuestamente, Andrea le había dado un solo cupo para su boda y Epa llegó junto a su nueva novia: Karol Samantha, quien no fue invitada. Le puede interesar: ¡Confirmado! Epa Colombia tiene nueva novia

“Te lo juro que no vuelve a pasar. Me siento mal porque tú te sientes mal”, dijo la vendedora de keratinas a la bailarina, quien le respondió: “No sé qué hacer, amor”.

Katerin Peláez, otra de las asistentes al matrimonio, al parecer, sin darse cuenta, publicó una historia con Felipe Saruma, pero obvió un detalle: se escuchaba a Andrea discutir con Daneidy... Epa le pide disculpas a Andrea Valdiri y esta le reclama diciendo que “eso no se hace”.

A pesar del disgusto, Epa Colombia logró gozarse su noche, tanto que fue vista bailando de una forma que para muchos era inapropiada, pues se tiró al piso mientras bailaba con uno de los invitados, generando todo tipo de comentarios.

“Qué más puedes pedir si invitas este tipo de gente a una boda”, “Y el señor ese también, eso es para llamar la atención, yo el señor no le digo la corriente la dejo que se revuelque en el piso”, “Epa, contrólate, no es para armar show “, “Gas... qué mal recuerdo de un día tan especial... boda ñera”, fueron algunos de los comentarios acerca del baile de Epa Colombia.

Sin embargo, hay quienes la defendían, pues la persona con la que bailó se trata de un influenciador reconocido como ‘El 100 pies’, es una persona con discapacidad que no tiene sus extremidades inferiores, pero que ha utilizado esto para hacer contenido de humor en las redes sociales. Lea también: Video: Epa Colombia se besa con su perra y escandaliza las redes

“Aunque no pienso nada agradable de esta señora, ¿se dieron cuenta de que el tipo no tiene piernas?”, “Verdaderamente la gente habla tanta vaina, déjenla, ella fue feliz se la gozó toda en el matrimonio partidas de envidiosos, cada uno hace con su vida lo que desee y ella se la gozó, la plata ni quita ni pone que se divierta, te sobrante Epa”, “El invitado no es un fanático, el señor es un influencer que está cogiendo mucha fuerza, es El 100 pies, lo sigo y lo admiro pero demasiado”, “No hay otra manera de bailar con él, dejen de criticar, vivan y dejen vivir cada cual su vida como quiera”, fueron algunos de los comentarios en apoyo a la empresaria.