¿Andrea Valdiri tildó de “huevo muerto” a Felipe Saruma? Esto aclaró

“¡No sé en qué momento pasó todo esto! Hacíamos tríos con mis amigas, que están más buenas que yo, y ni con esos se te levantaba. Me esmeraba por comprar la mejor lencería y tú como el wifi, caído. Tu prima y tu hermana me están viendo, ¿por qué no les dices que me dejabas como a las novias de Barranca?, vestida y alborotada (...) ¿Y qué dirá tu mamá?, que allá me está viendo. Yo mejor me despido porque más nunca me vuelvo a comer un huevo muerto como tú”, dijo en el clip.