Andrea Valdiri y Nicolás Arrieta protagonizan nuevo encontrón

La verdad yo no me enriquezco hablando mal de la gente, sino haciendo cosas productivas. Él es un niño que tiene su vida organizada, me imagino que tiene plata. Entonces qué le va a importar lo que piense la gente. No le va a importar nada porque su papito le dio todo”, expresó la bailarina.

“Este en vivo donde dijo que ella se enriquece haciendo cosas productivas (Carcajadas) Yo no estoy hablando mal de ti. Hablar mal de ti, sería hablar de tu vida personal. Yo hablo de los concursos falsos que supuestamente no entregaste los premios; tus mismos seguidores me contactaron. Los que hablan mal de ti son tus mismos seguidores que se ganaron el concurso”, inició el joven a través de una serie de videos publicados en sus historias.

De inmediato, Nicolás le aclaró a Andrea que lleva unos 10 años dedicado en internet y que su papá no tiene nada que ver con sus ingresos. “Llevo 10 años en internet, la plata que tengo es mía. Mi papá no me ha dado un centavo para absolutamente nada desde que tengo 20 años. Hace 9 años trabajo en internet , yo voy a seguir en internet después que tú desaparezcas, después que ya no se te ocurra qué más hacer. Yo nunca me he comido un vaso de escupitazos con la gente, si a ti te parece que eso es un contenido relevante o interesante, la verdad es preferible hablar de la gente”, aseguró Arrieta, cuyas fuertes palabras contra la influenciadora se extendieron por varios vídeos más.

¿Qué es esa amenaza tan ridícula?, ¿qué es esa payasada? Recógete, báñate. Yo no hablo mal de la gente, yo critico las cosas que la gente hace públicamente. Yo no hablo de tu vida privada. Los personajes públicos, los criticamos. Hey, eres un adulto no te estés tragando las babas de las personas o no finjas que lo haces porque probablemente algún idiota lo va a hacer. Mi nombre no se lo debo a Giveaways, concursos en redes”, agregó.

A continuación todos los videos de las declaraciones de Valdiri y Arrieta.