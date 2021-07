Andrea Valdiri y su noble gesto con excompañera de la universidad

Sin embargo y a pesar del sentimiento de frustración que expresó en aquel momento, la barranquillera ha seguido dando muestras de su buen corazón y dejando claro que aunque las cosas con ‘El Miura’ no salieran bien, ella sigue dispuesta a ayudar al mundo.

Esta vez no acudió a un desconocido, tal como lo narró en sus historias de Instagram, Andrea llegó hasta una estación de gasolina donde se reencontró con una gran amiga que tuvo en la universidad. “Esta mujer jugaba fútbol conmigo porque estábamos en la misma universidad. Jugábamos en la Autónoma, éramos becadas, nos pagábamos la universidad jugando fútbol”, se le escucha decir mientras que la mujer no paraba de llorar.

Luego del reencuentro, Andrea Valdiri decidió sorprender a su vieja amiga. Fue hasta su casa, se cambió y se dirigió a un lugar donde le compró una moto, pero hasta jugó a ‘las escondidas’ para entregársela.

“De verdad valen la pena los recuerdos con las personas que son bien en tu vida, que se acercan a ti por algo bonito y no por ningún interés. Me dijo que está estudiando otra vez, así que acompáñenme en esta bonita aventura. Nadie sabe que voy a hacer esto. Hay que dejar huellas en otras personas para que te recuerden por algo bueno. Ya tenemos la sorpresa lista y estoy en una miscelánea escondida. La moto es para ti Mildre”, le dijo a su excompañera que no creía el regalo hasta que se montó en él junto con la bailarina.

