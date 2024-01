Andrés Cepeda habló del matoneo que vivió en el colegio: “era tartamudo”

Desde que comenzó la nueva temporada de La Voz Kids en Caracol Televisión, las historias y el talento de los niños participantes han sido tendencia en este concurso musical que tiene como fase inicial la audición a ciegas con Andrés Cepeda, Greeicy y Aleks Syntek, los jurados de esta edición.

Además de conocer los nuevos y jóvenes talentos de la música en Colombia, el jurado de La Voz Kids ha conectado con su ‘niño interior’ y ha compartido con la audiencia algunos de sus recuerdos de infancia.

De esta manera, los espectadores no solo han tenido la oportunidad de descubrir más aspectos de su infancia, sino también de darse cuenta de que, al igual que muchos niños que han participado en La Voz Kids, él también enfrentó situaciones difíciles que, afortunadamente, logró superar en gran medida gracias a su fervor por la música y al apoyo constante de su familia. Lea aquí: Piden la salida de Aleks Syntek de ‘La voz kids’ por supuesto caso de acoso

Luego de la audición a ciegas de Fabián Alejandro Rodríguez, el niño que interpretó Es mi niña bonita vestido de mariachi, le sacó lágrimas de felicidad a sus padres y logró cautivar a los tres jurados por su interpretación musical, el menor aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los niños de Colombia y reveló que era víctima de bullying por su aspecto físico. “Entonces yo me miré a un espejo primero y dije: ‘no, yo soy como soy. A mí me gusta como soy y si las personas me quieren criticar, pues no me importa porque, sí, a uno le gusta uno mismo’”, expresó el participante.