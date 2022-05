“Antología” celebra 20 años de carrera de Natalia Jiménez

Que veinte años no es nada, eso solo resta para título de tango, porque en dos décadas puede gestarse una de las carreras más sólidas y completas cuando detrás hay un talento como el de Natalia Jiménez. Reconocida por la crítica musical y el público como una de las artistas más completas de su generación, festeja dos décadas haciendo de la música su modo de expresión, como intérprete, compositora, creadora de un estilo único en la moda e incluso, como gestora de cambio entre sus seguidores.

Una artista en toda la extensión de la palabra, que se ha dado el lujo de lucir su imponente voz en todos los géneros que le apasionan, desde el pop y la balada, hasta la banda o la ranchera tradicional. Todo lo cual quiere plasmar en su álbum y gira internacional de celebración: “Antología”. (Lea aquí: Antonio Orozco convierte canciones en pasaportes)

“Este era el mejor título que se me ocurría para representar todas las etapas por las que he pasado. Es una antología de toda la música que he sacado, todo lo que he conseguido”, señala Natalia Jiménez. “Quería recopilar todo mi trabajo y todos mis éxitos en un solo disco, poder reversionarlos y escucharlos como los interpreto ahora. Cumplo veinte años de carrera– ya tengo 40 años– y obviamente, ahora, después de haberlas cantado tantas veces y de haberlas presentado en tantos sitios, es diferente. Tengo ganas de escucharlas de otra manera y quiero que el público las escuche conmigo”, agrega.