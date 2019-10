Anual AA arrasó en los Latin AMAs con 5 premios

“El reconocimiento del público es mejor que cualquier premio de la academia”, dijo a Efe el puertorriqueño Anuel AA tras ganar cinco premios en la quinta edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), con los que se convirtió en el artista más galardonado de la gala que se realizó este jueves en Hollywood.

“Esto es lo que más me encanta porque (estos premios) son a base de votación del público, y estoy en la cima gracias a ellos”, aseguró el artista.

Anuel AA se alzó con cinco premios en las categorías más destacadas, incluidos el de artista del año, favorito masculino y mejor artista urbano, además del álbum del año y mejor disco urbano.

La victoria de Anuel AA, de 26 años, en categorías tan importantes en unos premios votados por el público puso al fenómeno del trap en lo alto y tomó el protagonismo de la gala, la primera a la que el cantante asistía.

El triunfo de Enmanuel Gazmey Santiago, el nombre de pila de Anuel AA, se da después de la controversia en la que varios cantantes del género urbano rechazaron la falta de nominaciones de reguetoneros a los Latin Grammy.

El puertorriqueño aseguró hace unas semanas que las pocas nominaciones en esos premios “era una falta de respeto”, especialmente con cantantes como Daddy Yankee, Ozuna o Bad Bunny.

“Mi música no la va a decidir la academia, sabrá Dios que tipo de música escuchan (los de la Latin Recording Academy), sabrá Dios si me juzgan por que salí después que estuve preso”, cuestiona.

El artista agregó que “no le hace falta ningún reconocimiento de la academia.

“Después que yo siga haciendo conciertos, vendiendo discos, y el público me quiera es lo que yo necesito”, sentenció.

Anuel AA acaba de culminar una exitosa gira en Europa, que cerró con broche de oro en Barcelona el domingo pasado, donde hizo su última parada.

Por otro lado, el reguetonero puertorriqueño Ozuna, que encabezaba por segundo año consecutivo los favoritos de esta noche con nueve nominaciones, se conformó con dos premios por la canción ‘Taki Taki’, grabada con DJ Snake junto a Selena Gomez y Cardi B, todos ellos ganadores de dos trofeos al sencillo del año y canción urbana favorita.

También se llevó dos galardones Sebastián Yatra en categorías pop, Romeo Santos en tropical, Christian Noda en regional mexicano y la banda CNCO, nombrada al mismo tiempo grupo y artista pop favorito.

Finalmente, Sofía Reyes, Anitta y Rita Ora se hicieron con el video del año y Lunay, con 19 años, ganó el premio a mejor artista nuevo.

La gala fue conducida por los mexicanos Jacky Bracamontes y Eugenio Derbez, este último capaz de combinar humor, al presentar un gracioso videoclip parodia al inicio de la noche, con la conciencia social, al animar a todos los latinos de EE.UU. a que se registren en el censo y pidan el voto con la campaña ‘Hazte Notar’.

LISTA DE GANADORES

Canción Favorita - Regional Mexicano / Favorite Song - Regional Mexican

Banda Los Sebastianes – “A Través del Vaso”

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – “Mejor Me Alejo”

Christian Nodal – “No Te Contaron Mal” (GANADOR)

Los Ángeles Azules featuring Natalia LaFourcade – “Nunca Es Suficiente”

T3r Elemento featuring Gerardo Ortiz – “Aerolínea Carrillo”

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

CNCO (GANADORES)

Los Ángeles Azules

T3r Elemento

Wisin & Yandel

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

Darell

Jhay Cortez

Lunay (GANADOR)

Paulo Londra

Rosalía

Sech

Premio Evolución extraordinaria

Becky G (GANADORA)

Canción Favorita – Tropical / Favorite Song - Tropical

Aventura – “Inmortal”

Prince Royce y Marc Anthony – “Adicto” (GANADORES)

Romeo Santos “Centavito”

Silvestre Dangond y Maluma – “Vivir Bailando”

Wisin y Yandel y Romeo Santos – “Aullando”

Álbum Favorito - Regional Mexicano / Favorite Album - Regional Mexican

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas

Lenin Ramírez - Bendecido

Raymix – Oye Mujer (GANADOR)

T3r Elemento – The Green Trip

Artista Favorita - Femenina / Favorite Artist - Female

Becky G (GANADORA)

Karol G

Natalia Lafourcade

Natti Natasha

Rosalía

Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album - Tropical

Gilberto Santa Rosa – 40... Y Contando (En Vivo Desde Puerto Rico)

Juan Luis Guerra 4.40 – Literal

Marc Anthony – OPUS

Romeo Santos – Utopia (GANADOR)

Sencillo del Año / Song of the Year

Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

Bad Bunny & Drake “MIA”

Daddy Yankee Featuring Snow “Con Calma”

DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki” (GANADOR)

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Artista del Año / Artist of the Year

Anuel AA (GANADOR)

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal • Daddy Yankee

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Romeo Santos

Video Favorito / Favorite Video

Camila - “Te Confieso”

Becky G y Maluma - “La Respuesta”

Daddy Yankee y Wisin y Yandel - “Si Supieras”

Sofia Reyes Ft. Rita Ora y Anitta - “R.I.P.” (GANADORAS)

Sebastian Yatra y Camilo - “En Guerra”