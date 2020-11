¿Anuel AA se retira de la música? Una canción encendió los rumores

Aunque el rumor empezó a sonar en redes sociales desde hace varias semanas, hoy ha tomado gran fuerza: Anuel AA se retira de la música.

El puertorriqueño se convirtió en tendencia la noche de este jueves luego de que se diera a conocer su nuevo sencillo dedicado a su hijo, el cual toca temas como la depresión y soledad que siente a pesar de la fama y de que está rodeado de mucha gente que lo ama.

“Mi hijo no quiere que cante quiere que yo esté con él por eso pienso en retirarme por qué el que más que sufre es él. A veces saca los juguetes y me dice hola. Digo te amo pero esta canción no va a escribirse sola”, dicen apartes del tema.

Como era de esperarse, los comentarios de seguidores inundaron las redes. Algunos lamentando el retiro de uno de los más exitosos cantantes de trap, mientras que otros aprovecharon para crear los infaltables memes.