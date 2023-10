Aquí está la nueva colaboración internacional de Morat

La banda global más influyente en la escena musical actual, referente del pop rock en español y de ventas multiplatino presenta “Someone I Used ToKnow”, la tercera nueva canción que sigue a “Feo” y a “Nunca Volvieron”.

Este tercer avance, consolida una era llena de nuevas y envolventes historias que tienen relación con el subconsciente y lo inesperado, y cumple uno de los sueños de la banda: componer y cantar una canción en inglés.

“Someone I Used ToKnow” es ese miedo e inseguridad que sientes al empezar una nueva relación, por miedo a que la ilusión que tienes se vea perjudicada por las cosas que no salieron bien con esa persona “a la que solías conocer” y ya no está. Fusionando a la perfección las voces de los artistas, las diferentes lenguas y hasta las baterías con los violines, la obra surgió cuando un día James TW se cruzó en el camino de Morat por casualidad, y por suerte o por destino, acabó asistiendo a un concierto de la banda. Al día siguiente se reunieron y se pusieron a componer; el resto es historia.