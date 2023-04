“Arrastrada, payasa y ridícula”: influenciador a Aída Victoria Merlano

Se trata de Dalas Review, quien cuenta con más de 10,6 millones de suscriptores en su canal de YouTube y se jacta de ser el “rey de los debates” y buscar “la inmortalidad celular difundiendo pensamiento crítico y científico”. El español arremetió contra Aída Victoria sin piedad: no la baja de arrastrada, “payasina”, ridícula, tipeja y “lame huevos”. Lea aquí: “Ven y yo te lo pongo a ti”: Aída Victoria responde a Severo Sinvergüenza

¡Alerta de polémica! Aída Victoria Merlano suele estar en el centro de la polémica, pero esta vez, a diferencia de algunas otras, no por sus declaraciones sino por los desagradables calificativos que un famoso influencer español hizo en su contra.

Sucede que, en uno de sus transmisiones en vivo a través de Instagram, Aída Victoria le respondió un comentario a una seguidora que intentaba demeritar a WestCol: “Tu momento más humilde es West”. Ella respondió que le guarda mucho cariño a su ex.

Parece que Dalas sacó el video de contexto (fue publicado días antes de la polémica entre él y Westcol) y pensó que Aída Victoria, de alguna manera, le estaba tirando una puya a él. La influencer barranquillera, que nunca ha tenido “pelos en la lengua”, se lo explicó clarísimo:

“El clip es de hace un mes y no tiene nada que ver contigo, por ende, me insultaste de manera gratuita, desproporcionada y completamente machista [...]. Tú dices que soy una cazapartner [persona que se acerca a ‘youtubers’ para beneficiarse de su fama o su dinero] como si yo tuviera que capitalizar a un hombre para poder tener lo que tengo y aparte dices que yo vivo y como de la fama de mi ex”, indicó la creadora de contenido inicialmente. Lea además: “Salió bruto”: Aída Victoria no se frena y se va en contra de Nicolás Petro