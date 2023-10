Artista de los Rolling Stone aprendió a tocar la guitarra por su artritis

Richards, al igual que sus colegas de la banda, aparecieron en plena forma al presentar en septiembre su primer álbum con temas nuevos en 18 años, ‘Hackney Diamonds’, que sale a la venta el 20 de octubre. Lea aquí: Conozca la lujosa mansión en venta de Mick Jagger en la costa de Florida

Preguntado sobre si la artritis ha afectado su manera de tocar, el músico responde: “Curiosamente, no hay duda de que lo habrá hecho, pero no tengo dolores, es una variante benigna. Creo que si he bajado un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad.

“Y también, y esto me parece interesante, cuando me digo: ‘Ya no puedo hacer eso’, la guitarra me muestra que hay otra manera de hacerlo. Un dedo se dirigirá a un espacio diferente y una nueva puerta se abre”, explica. Lea aquí: Los 50 álbumes más grandes de Colombia, según Rolling Stone

“O sea, que siempre estás aprendiendo. Nunca terminas la escuela, tío”, añade.