Así fue cómo Francia Márquez conoció a Marbelle en el ‘Factor X’

Ahora que Maureen Belky Ramírez Cardona (Marbelle), le pidió perdón este jueves 18 de agosto a Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia, es momento de recordar la historia en la que se conocieron por primera vez.

Esta anécdota en la que cuenta cómo conoció a Marbelle fue compartida por Francia Márquez en abril en plena época de campaña electoral, acompañada del presidente Gustavo Petro. (Marbelle pidió disculpas públicas a la vicepresidenta Francia Márquez)

Pero, ¿por qué la contó? La vicepresidenta compartió la historia luego de que la cantante de música tecnocarrilera publicara en sus redes sociales comentarios ofensivos y racistas sobre ella, en la que la señalaba de pertenecer al ELN y por parecerse físicamente a King Kong el simio.

Márquez sorprendió a los internautas al responderle en aquella época a Marbelle con un trino en el que contaba que años atrás había participado del programa “Factor X” y la cantante era una de las jurados del programa. La vicepresidenta expresó que al verla se emocionó mucho y le dijo a toda su familia que la había conocido en persona.

Además, recordó que antes de irse a presentar, la abuela le dio un abrazo ancestral. Esa fue otra polémica ya que la vicepresidenta le ofreció uno igual a Marbelle desde lo más profundo de su corazón luego de los ataques, y aún así, la cantante lo rechazó.

Francia continuó en actitud conciliadora y en sus trinos añadió que trabajaría incansablemente para cambiar la realidad del país.

“La vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la vicepresidenta de Colombia. Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud”, expresó Márquez. También se dirigió directamente a la cantante. “ No me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el Collar de perlas finas”, concluyó la que ahora se encuentra en la Vicepresidencia de Colombia.