Así fue cómo participante de La Descarga conoció a Diomedes en la cárcel

Agregó que: “Me acuerdo que lo vi desde la reja en la cárcel y le pegué un grito con todas las fuerzas de mi alma, sentí que quedé como sin aire. Ese señor se paró de donde estaba y me hizo así (cruzó sus brazos y los pegó al pecho)... Me las ingenié y entré a donde estaba Diomedes. Cuando yo me acerco, él se para de la silla como si me conociera de toda la vida, me da un abrazo y yo quedo totalmente petrificado”.

Finalmente, El Puma, entre lágrimas, reveló que este es uno de los recuerdos “más puros” que tiene en su mente y lo mejor es que es con Diomedes Díaz. (Polémica en ‘La Descarga’: indignación por no aceptar a imitadores)

Así las cosas, ambos salieron al tocadiscos gigante e interpretaron la canción ‘Por qué razón’, de Juan Humberto Rois y Diomedes Díaz, encantando a los demás mentores, quienes disfrutaron junto al público de la presentación.

Aunque al participante no le fue tan bien en su show, pues tuvo un problema con la letra y el ritmo, tanto su mentor Gusi, como los demás, le reconocieron la habilidad para salirse de su zona de confort y afrontar nuevos retos como el de cantar canciones que ya tiene muy interiorizadas en otras versiones. (¿Por qué pensó Maía que participante de La Descarga estaba borracho?)

Por ahora, el reality musical sigue su curso y está a punto de entrar en su fase de casa estudio, donde la convivencia será el reto de todos.