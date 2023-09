Así reaccionó Gerard Piqué a la nueva canción de Shakira: ‘El Jefe’

La nueva canción de Shakira titulada ‘El Jefe’ sigue dando de qué hablar. En las plataformas digitales ya arrasa con más de 11 millones de visitas y se consolida como una de las canciones más exitosas del año. Lea: Esta es la letra de la canción ‘El Jefe’ de Shakira que ya salió

Y como Shakira no pierde oportunidad para sacarse ‘la espinita’ tras la separación del exfutbolista Gerard Piqué, en ‘El Jefe’ son varias las frases que parecen una “pulla” directa tanto para él como para su familia.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, dice una parte de la canción. Lea: Shakira lanzó pulla a su ex suegro en su canción ‘El Jefe’, ¿qué le dijo?