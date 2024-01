Así respondió Lina Tejeiro a las burlas en redes por su ombligo

La actriz y modelo colombiana, Lina Tejeiro, conocida por su franqueza y actitud directa ante las críticas, no se ha quedado callada frente a los comentarios negativos sobre la forma de su ombligo. Lea: Críticas a Lina Tejeiro por campaña de expectativa de su nueva pestañina

En lugar de dejarse afectar, Lina Tejeiro respondió con seguridad y autenticidad. “Lo peor es que no critican nada nuevo, no dicen algo que yo no sepa. Entonces no sorprende”, afirmó Tejeiro en una de sus respuestas. Ante comentarios que ridiculizaban la apariencia de su ombligo, la actriz agregó: “Que te dé risa mi ombligo es un avance. Hay caras y cuerpos que no producen nada”.

La actriz, conocida por su honestidad y transparencia en temas relacionados con su cuerpo, también compartió reflexiones más amplias sobre la autoaceptación y el amor propio. En una publicación anterior, expresó sus luchas y logros en su relación con su cuerpo, abordando temas como la procrastinación, las inseguridades y la búsqueda constante de una mejor conexión consigo misma.