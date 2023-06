Así se habría filtrado la infidelidad de Neymar a su pareja Bruna Biancardi

Una fotografía en la que Neymar y su pareja Bruna Biancardi, posan con trajes elegantes, ha servido para que el futbolista brasileño pida perdón públicamente a su esposa de cinco meses de embarazo, tras los rumores de una supuesta infidelidad de parte del futbolista que actualmente juega en el PSG.

“Vi cuánto te expusieron, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo.”, aseguró el jugador. Además mencionó que se lamentaba de que un asunto privado, que debía ser resuelto en la intimidad de su hogar, trascendiera a lo público, lo que lo llevó a que sus disculpas fueran también de esta manera: “Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública” agregó Neymar en la publicación que tiene más de 12 millones de likes y en la que etiquetó a la modelo brasileña, quien no se ha pronunciado al respecto. Lea aquí: “Me equivoqué”: Neymar se disculpa por su caso de infidelidad

Los rumores de la infidelidad comenzaron luego de que la columnista Fábia Oliveira, del diario brasileño Metropoles, publicara que la influencer Fernanda Campo había tenido relaciones con el futbolista el domingo 11 de junio y que habían comenzado a hablar en noviembre del 2022. De acuerdo con Oliveira, Neymar le había dicho a la influencer que su relación con Bruna Biancardi no era estable, ya que para ese momento la pareja se encontraba separada. Sin embargo la pareja retomó la relación a principios de este año, anunciando posteriormente el embarazo.

De acuerdo con la publicación, Neymar y Fernanda intercambiaron sus números de WhatsApp en enero y en Junio cuando el futbolista regresó a Brasil, la invitó a un lujoso apartamento en São Paulo. La razón de su viaje fue que debía encargar un traje ya que sería el padrino de boda de su amigo Cristian Guedes, quien se casó con Bianca Coimbra. Lea aquí: La locura de Neymar: lanzará un crucero para diversión en Brasil

Sin embargo, Fernanda desconocía la relación que tenía Neymar con Bruna, ya que dijo que no consultaba las noticias que eran publicadas sobre el atacante del PSG, por lo que dice que se enteró cuando el brasileño publicó fotos con su pareja en Instagram, lo que hizo que se sintiera muy defraudada y quisiera contar su historia a los medios.

La cuenta de Instagram de Campos fue eliminada esta semana, luego de que de acuerdo con el portal ‘OKDiario’ publicara: “¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quién le duela! Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora”.