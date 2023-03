Así se prepara Andrea Serna para la nueva temporada del ‘Desafío The Box’

Desde hace varias semanas se encuentra en Tobia (Cundinamarca), a cerca de dos horas por carretera de Bogotá, donde se han grabado tres temporadas de este reality, superando las dificultades de la pandemia, y ahora, las del invierno. Le puede interesar: ¡Regresa el ‘Desafío The Box’! Conoce la fecha y los detalles del estreno

Las grabaciones no han culminado pero aún así el canal ya está listo para estrenar esta nueva temporada. // Foto: Colprensa.

Las grabaciones no han culminado pero aún así el canal ya está listo para estrenar esta nueva temporada. // Foto: Colprensa.

¿Cómo se prepara Andrea Serna para cada una de las temporadas del Desafío?

La preparación siempre es retadora, lo cual es fascinante. Empezamos por lo físico, porque desde que me embarqué en este programa siempre he querido estar en sintonía con lo que siente un atleta que se prepara para una gran competencia, porque en la comunicación no verbal tu aspecto suma, pero sobretodo, es para poder mentalizarme tal cual lo hacen ellos a la hora de participar en el Desafío.