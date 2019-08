Backstreet Boys estarán de concierto en Colombia en 2020

La ‘boy band’ más exitosa de la música pop, los Backstreet Boys, estarán de concierto en Colombia con su DNA Tour el próximo año.

La noticia fue dada por voceros de Ocesa, empresa que realiza grandes eventos en Colombia, a la W Radio este miércoles. Sin embargo, la fecha del concierto y el costo de las boletas aún no han sido reveladas.

De hecho, aún no están publicadas las fechas de la gira de los Backstreet Boys para diciembre y el resto del 2020, que contemplaría sus eventos en Latinoamérica.

La banda de Orlando, Florida, conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, cumplieron 26 años de carrera musical y tienen en su discografía grandes éxitos de la música pop, como “I Want It That Way”, tal vez su canción más famosa, lanzada en 1999 que alcanzó el #1 en más de 25 países.

Aunque han estado en presentaciones intermitentes, en el 2018 anunciaron el lanzamiento de la canción ‘Don’t Go Breaking My Heart’, con la que volvieron de nuevo a la escena musical, por los 25 años de su carrera. Y en noviembre del año pasado anunciaron su gira mundial DNA Tour.

El pasado febrero, los Backstreet Boys estuvieron en el Festival de Viña del Mar en Chile luego de 21 años de su primera presentación en ese mismo evento, agotando las boletas en menos de dos horas.