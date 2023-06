Bad Bunny habló del día en que lanzó el celular de una fan, ¿arrepentido?

Hace seis meses, Bad Bunny protagonizó una polémica después de lanzar el celular de una fan que intentaba tomarse una foto con el artista urbano. Ahora, el artista ha decidido mencionar el hecho que causó revuelo en las redes y que desató todo tipo de comentarios negativos sobre el puertorriqueño.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, el cantante aseguró que se sentía arrepentido por haber reaccionado de la manera en que lo hizo, pero sostuvo que la fanática no perdió su teléfono. Recordó que en ese mes viajó a República Dominicana para pasar las vacaciones tras el éxito que tuvo su carrera en el 2022, y que el día del incidente se encontraba caminando con sus amigos en la noche. Lea aquí: Los divertidos memes en Twitter que dejó ‘Where She Goes’ de Bad Bunny

“Esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo”, detalló el cantante de música urbana, es por ello que actuó con enojo y le quitó el celular de las manos para lanzarlo lejos de él. Ahora, el cantante reconoce que no fue la mejor forma de actuar.

Afirmó que sintió arrepentimiento al día siguiente, aunque aún se sentía molesto. También mencionó que el celular no cayó al mar como se dijo en los medios. Lea aquí: Todo lo que se sabe de la nueva canción de Bad Bunny ‘Where She Goes’

Aunque los medios de comunicación aseguraron que el artista había lanzado el teléfono al mar y que la fanática se habría quedado sin su dispositivo móvil, Bad Bunny dijo: “Ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto”.

Bad Bunny comentó que él mismo vio cuando la fanática recogió su teléfono y aseguró: ”Debería subir el video. Ella lo tiene”.