Bad Bunny obtuvo tarjeta electoral y sorprendió con su look

De igual manera, Bad Bunny dijo que aún no se ha decidido por quién votar para el puesto de gobernador, pero admitió que tiene “claro” que no será por el candidato al gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) ni su principal opositor, el Partido Popular Democrático (PPD).

Al culminar el proceso de obtener la tarjeta electoral y atender a los medios de comunicación, el artista invitó a los jóvenes que aún no han obtenido su tarjeta electoral, que lo hagan, y les informó que tienen hasta el 14 de septiembre para hacerlo.

La decisión de Bad Bunny de sacar la tarjeta electoral este jueves se da cuatro días después de que culminara un atropellado proceso de primarias del PNP y PPD en Puerto Rico.

Las votaciones terminaron el pasado 16 de agosto, una semana después de que se llevaran a cabo parcialmente debido a que miles de papeletas no llegaran a los colegios electorales.

Ante el caos generado en las primarias, Bad Bunny opinó: “es difícil confiar en el sistema, confiar en el Gobierno, pero por esa misma razón, no podemos seguir permitiendo ese tipo de atropello”.

“Y digo que los jóvenes van a salir a votar. Los que no se han inscrito, que se inscriban. Tienen hasta el 14 de septiembre. tengo fe en ellos, por eso estoy aquí, y si no, no estuviera aquí”, puntualizó.

De esta manera, Bad Bunny se une a su amigo y colega René Pérez “Residente”, quien también acudió hace varios meses a la CEE para obtener su tarjeta electoral y así votar en las elecciones generales.