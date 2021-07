Big Yamo le da la oportunidad a nuevos talentos en un reto musical

“Todo comienza en el día que cree la canción. En ella busqué como hacerle llegar el mensaje a los artistas de Cartagena de que no se necesita estar a la espera de alguien te invierta o copiarte de otros, para hacer lo que quieres y que tenemos que tener disciplina para volvernos mejores con el tiempo. En un principio solo la pensé para redes sociales y varias personas me pedían q la subiera en plataformas digitales. Luego un día de #TBT, la volví a subir y le pregunté a la gente si quisieran romper en un challenge. Al ver la reacción de varios me di cuenta que la gente quería mostrar su talento y que de alguna forma sentían que en ella podían hacerlo, así que al día siguiente monté el instrumental y comenzó todo”, cuenta lleno de emoción Big Yamo sobre su más reciente proyecto en el que el protagonista no es precisamente él, sino cinco jóvenes que decidieron medírsele a poner todo su flow en la pista de su tema ‘Wifi’ y descrestaron a miles de seguidores en redes que no dudaron en apoyar su talento. (Lea aquí: [Podcast] Plataformas digitales, ¿Aliadas de los artistas en pandemia?)

‘Wifi Challenge’, así fue bautizado el reto que Big Yamo propuso a través de su cuenta en Instagram y en el que participaron 102 talentosos artistas, que no dudaron en acudir al llamado del ‘Míster elegante’.

El Universal logró conversar con los ganadores, quienes tendrán la oportunidad de grabar junto a Yamo una versión completa de ‘Wifi’.