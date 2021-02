Big Yamo recibe Disco de oro por su álbum ‘Big Yamo o nada’

“Soy una persona que está muy metida en las estadísticas de mis plataformas digitales, así que sí sabía que se había cumplido una meta, sin embargo no puedo decir que me lo esperaba porque generalmente estos premios o reconocimiento se dan en artistas que pertenecen a alguna disquera, en mi caso al ser independiente, no sabía que era posible y hasta el momento me imagino que soy de los pocos en conseguir cifras como esas trabajando solo”, responde Big Yamo tras preguntarle si se esperaba recibir un reconocimiento como un ‘Disco de oro’.

El trabajo no se detiene

Si hay algo que para Big Yamo queda claro tras recibir este reconocimiento por su álbum ‘Big Yamo o nada’, es que el trabajo debe continuar. “Creo que a diferencia de cualquier premio por votación, este premio es la confirmación de que las ideas que proyecto a través de mi música, son bien recibidas por mucha gente con la que genera ese tipo de conexión. Creo que esto significa que hay que seguir”, asegura el intérprete de ‘Batidora’.

Sin embargo para Big Yamo siempre ha sido prioridad que no solo él se escuche en el mundo, sino toda la música cartagenera pues es fiel creyente que tenemos talento de exportación. “Para Cartagena creo que mas que un premio, porque ya hemos disfrutado de muchos de la mano de nuestros artistas como Kevin Florez, Mr Black, Twister, Danny Daniel, Dragon y Caballero, etc, , podría significar que este es nuestro año, el año de la costa colombiana”, agrega.

Con este nuevo logro que consigue a lo largo de su trayectoria, Big Yamo se siente aún mucho más motivado para trabajar en este 2021.

“No dejaremos de lanzar música como siempre y tratar de potencializar las redes sociales, que para nadie es un secreto que son de gran ayuda para potencializar cualquier marca”, finaliza.

“Aprovecho para decirle a los jóvenes de ahora, que si esto no es prueba de que el talento si puede solo, no hay nada que hacer. No dejen de soñar, no todo es dinero, un buen producto cuando conecta no necesita ni siquiera un gran video, déjense llevar, no guarden sus creaciones”, Big Yamo