Big Yamo revoluciona las redes con su tema ‘Entre la playa, ella y yo’

El cantautor cartagenero Big Yamo tiene revolucionadas las plataformas digitales con su tema ‘Entre la playa, ella y yo’ (Nueva Era)

Creadores de contenido y streamers en YouTube, Facebook e Instagram de todo el mundo han reaccionado a este icónico tema del colombiano. Lea: Big Yamo es tendencia con el rémix de ‘Entre la playa, ella y yo’

Las video-reacciones y comentarios se han originado de distintas latitudes del planeta como Corea del Sur; México, España, Argentina, Perú y Uruguay. Estos creadores de contenido, sumados entre sí, tienen más 7 millones de seguidores. Lea:

Uno de los influencers más reconocido como Coreano Loco (@coreanoloco), quien tiene más de 5 millones de seguidores en YouTube, aseguró en su reacción que “ustedes conocen a la leyenda de la música urbana en Colombia, Big Yamo, y con este clásico es un temazo. Dónde estaba yo cuando salió este hit...”.

La reacción ante el video de Coreano Loco sobre el tema ‘Entre la playa, ella y yo”, en YouTube, tiene 11 mil reproducciones, más de 761 me gusta y 68 comentarios. Lea: Big Yamo hace historia en España

El periódico El Universal recopiló los mensajes y reacciones de los generadores de contenido más importantes, los cuales destacan la labor, trayectoria y música de Big Yamo y ubican a Cartagena como exportador de talento internacional para el mundo.

Yamir Chartuni, nombre de pila de Big Yamo, dijo desde plataforma de Facebook que es difícil no generar en tu ciudad (Cartagena de Indias) la misma euforia que en otras latitudes, pero la música y la reacción de la gente hará que siga trabajando para poner a Cartagena en el mapa mundial de la música urbana.

“Es difícil sentir que tu voz no resuena en casa; pero al escuchar el eco de mi música y cómo la viven personas de otros paises, me lleno de moral. Es bonito sentir ese feedback de otras latitudes. Este viaje ha sido mío, pero en cada nota llevo el corazón de Cartagena. Cada alegría, cada desafío refleja mi lucha personal y el sueño de dejar nuestra marca en el mundo, y aunque a veces siento que camino solo, las reacciones y el cariño de lejos me recuerdan por qué no puedo detenerme”. Lea: ¿Romeo Santos sufrió un paro cardíaco? El cantante apareció y habló

REACCIONES INTERNACIONALES

Otros influencers han destacado este tema como la oportunidad que ofrece Big Yamo para trabajar con nuevos talentos.

Federico Mackay, Don Tavi, Boffe Streams, Chris Tolaba, JonM3, MOIIGTRZZ y Athhe son algunos de los creadores de contenido digital que destacan este tema en sus redes sociales.

“Estoy flipando con esta nueva versión. Está canción marcó a toda una generación y ahora este rémix está de locura”, dijo el YouTuber español JonM3.

Por su parte, el argentino Boffe Streams en su video reacción, la cual tiene más de 24.000 vistas y 1.300 me gusta; dijo que “es un tema histórico llevado a la nueva era; con una producción tipo cine. Esto es otro nivel”. Lea: Conozca la programación del Festival de La Leyenda Vallenata 2024

Desde su lanzamiento, la canción ‘Entre la playa, ella y yo’ ya acumula más 2,2 millones de reproducciones en YouTube y 40 mil me gusta, mientras que en Spotify tiene cerca 1 millón de oyentes.

La producción ejecutiva de este proyecto estuvo a cargo del sello Dale Play Records, conocido por su trabajo con artistas destacados como Bizarrap. Los productores musicales de esta versión son Phontana y Mateo Ribak, ambos talentos argentinos.