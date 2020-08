Big Yamo lanza tema con agrupación británica Rak Su

La música tiene el poder de conectar corazones y en este caso específico, unir el talento de artistas que se encuentran en otras latitudes, a miles de kilómetros de distancia.

Esto porque ahora el reconocido artista cartagenero Big Yamo sorprende a sus seguidores con una nueva versión de su pegajosa canción ‘Batidora’, esta vez al lado de la agrupación británica Rak Su.

Para el cantante cartagenero de los géneros champeta y reguetón, esta nueva propuesta “es

una experiencia gratificante, así describo este momento, pues me permite la posibilidad de cautivar un mercado angloparlante al que no había llegado, con el que espero abrir nuevas puertas tanto para mí como para la música hecha en Cartagena, de la que me mantengo en la firme convicción de que debería sonar más allá de nuestras fronteras”.

‘Batidora remix’ es el resultado de una colaboración entre Big Yamo y Rak Su, lograda a través de la distribuidora musical Ditto Music y que mezcla perfectamente el R&B (Rhythm and Blues, género de música popular afroamericana) del grupo británico con los sonidos caribeños del cartagenero.

‘Batidora’, en su versión original, fue lanzada a finales de octubre del 2019, bajo la producción del mismo Big Yamo en colaboración con Passa Passa Sound System.

En Spotify, ‘Batidora’ cuenta con 730 mil streamings; y en YouTube, el video oficial superó las 615 mil reproducciones.

SOBRE BIG YAMO

Big Yamo es uno de intérpretes del género urbano con más trayectoria en la Costa Caribe. El boom internacional de su carrera llegó de la mano del sencillo ‘Tocarte toa’.

En plataformas como Spotify lleva la bandera como el artista cartagenero con más oyentes, sumando 1 millón 300 mil escuchas mensuales.

Por otra parte, en YouTube tiene más de 125 mil suscriptores.

SOBRE RAK SU

Ashley Fongho, Jamaal Shurland, Mustafa Rahimtulla y Myles Stephenson son los integrantes de la agrupación británica de R&B contemporáneo, con los que Big Yamo presenta el sencillo ‘Batidora remix’.

En 2017 tuvieron los ojos del mundo sobre ellos cuando lograron ganar el Factor X de Inglaterra.

Rak Su cuenta actualmente con 246.000 suscriptores en YouTube y 376.000 oyentes mensuales en Spotify.