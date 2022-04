Billboard Music Awards 2022: lista completa de nominados

Con 17 menciones, The Weeknd es el principal finalista a los Premios Billboard de la Música por segundo año consecutivo, seguido de Doja Cat, que obtuvo 14, se anunció el viernes.

En los apartados de música latina, Bad Bunny lidera como finalista en 3 categorías, seguido por Farruko, Kali Uchis, Karol G y Rauw Alejandro, con 2 menciones cada uno. También compiten, entre otros, Rosalía, Calibre 50, Eslabón Armado y Grupo Firme.

La ceremonia de los Billboard, que se entregan en 62 categorías y miden el éxito en las listas de popularidad, servicios de streaming, difusión y redes sociales, será el 15 de mayo en Las Vegas y se transmitirá en vivo por NBC y Peacock.

Top Latin Artist

• Kali Uchis

• Bad Bunny

• Farruko

• Rauw Alejandro

• Karol G

Top Latin Album

• Cortavenas - Eslabón Armado

• Jose - J Balvin

• Sin Miedo - Kali Uchis

• KG0516 - Karol G

• Vice Versa - Rauw Alejandro

Top R&B Song:

• You Right - Doja Cat & The Weeknd

• Heartbreak Anniversary - Giveon

• Peaches - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon

• Leave The Door Open - Silk Sonic

• Essence - Wizkid ft. Justin Bieber & Tems

Finalists for Top Rap Song:

• Knife Talk - Drake ft. 21 Savage & Project Pat

• Way 2 Sexy - Drake ft. Future & Young Thug

• INDUSTRY BABY - Lil Nas X ft. Jack Harlow

• Astronaut In The Ocean - Masked Wolf

• RAPSTAR - Polo G

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song:

• Butter - #BTS

• Bad Habits - Ed Sheeran

• MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

• STAY - The Kid LAROI & Justin Bieber

• Save Your Tears - The Weeknd & Ariana Grande

Finalists for Top Selling Song:

• Butter - BTS

• Permission to Dance - BTS

• Levitating - Dua Lipa

• Bad Habits - Ed Sheeran

• Fancy Like - Walker Hayes

Finalists for Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist:

• BTS

• Dua Lipa

• Ed Sheeran

• Olivia Rodrigo

• The Weeknd

Finalists for Top Song Sales Artist:

• Adele

• BTS

• Dua Lipa

• Ed Sheeran

• Walker Hayes

Finalists for Top Duo/Group:

• BTS

• Glass Animals

• Imagine Dragons

• Migos

• Silk Sonic

Finalists for Top Artist:

• Doja Cat

• Drake

• Olivia Rodrigo

• Taylor Swift

• The Weeknd

Top R&B Artist:

• Doja Cat

• Giveon

• Silk Sonic

• Summer Walker

• The Weeknd

Top Tour:

• Hotel California Tour - The Eagles

• The Last Domino? Tour - Genesis

• The Hella Mega Tour - Green Day, Fall Out Boy & Weezer

• Love on Tour - Harry Styles

• No Filter Tour - The Rolling Stones

Top Latin Tour:

• El Último Tour Del Mundo - Bad Bunny

• Live in Concert - Enrique Iglesias & Ricky Martin

• Una Historia Cantada Tour - Los Bukis

Este año, se agregaron cinco categorías nuevas, cuatro de las cuales se basan en las listas globales de Billboard y una mide canciones virales. Los premios de de este año toman en cuenta canciones lanzadas entre el 10 de abril de 2021 y el 26 de marzo de 2022.