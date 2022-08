Britney Spears y Elton John estrenan su esperado dueto

Se trata de una canción discotequera con influencia del género ‘dance’ en la que no faltan referencias a otros trabajos de ambos cantantes a lo largo de sus casi tres minutos y medio de duración.

Los iconos del pop Britney Spears y Elton John estrenaron su esperada colaboración conjunta “Hold Me Closer”, una canción cuyo nombre está tomado del éxito “Tiny Dancer”, lanzado por el músico británico en 1971.

Y es que, aunque está profundamente marcado por “Tiny Dancer”, el tema también hace guiños a otras composiciones como “Don’t Go Breaking My Heart”, que Elton John sacó en 1976. La opción de guardar previamente este sencillo se habilitó a principios de agosto pasado y recientemente incluso existían rumores de que se había filtrado. Le puede interesar: Britney Spears no tendrá que volver a declarar sobre su tutela legal

Después de esto, circularon por las redes sociales toda clase de teorías acerca de cómo los fans habían podido acceder a la canción, la temática y el estilo de la misma.

Además, la portada de este trabajo conjunto se publicó el pasado 8 de agosto, y el 19 de este mismo mes, los aficionados ya conocían su título oficial.