Camilo “Palpita” al lado de una estrella de Bollywood

“Siempre he sentido fascinación por la cultura y la tradición de la India”, dice Camilo. “Tuve la oportunidad de ir allí y me enamoré. Años después me impresiona mucho lo que está pasando con la música Punjabi y cómo artistas como Diljit están sacando su tradición, su música y su sonido para todo el mundo. Es un artista al que yo admiraba mucho antes de tener la oportunidad de trabajar con él, entonces cuando se extendió el puente para hacerlo fue una gran sorpresa para mí. Entrar con él en el estudio fue un aprendizaje tremendo porque tuve la oportunidad de ver su riqueza en las melodías, su riqueza humana, su corazón inmenso y el de su equipo. Es un tema que me hace sentir orgulloso no solo por la canción como tal, pero por lo que representa para mi carrera y en lo que estamos construyendo entre su país y el mío”, agrega. (Lea aquí: Juanes anuncia nueva gira internacional; este es su nuevo destino)

Por su parte, Diljit expresó “Colaborar con el increíblemente talentoso artista Camilo en “Palpita” para Coke Studio ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora. La música tiene esta extraordinaria capacidad para unir culturas y crear conexiones entre las personas, y esta colaboración ejemplifica eso de manera hermosa. Trabajar en este proyecto ha sido una alegría absoluta, y espero con ansias compartir nuestra fusión musical latino X punjabi con el mundo. Espero que ‘Palpita’ resuene profundamente en los oyentes y brinde un sentido de unidad y alegría a todos los que lo escuchen”.

El nuevo sencillo marca la segunda canción de verano de Camilo para Coke Studio, que previamente fue presentado en la canción de Jon Batiste “Be Who You Are (Real Magic)” con otros artistas de renombre mundial como NewJeans, J.I.D y Cat Burns. “Be Who You Are (Real Magic)” fue la primera canción que oficialmente inauguró la segunda temporada de la campaña mundial Coke Studio.

Recientemente, Camilo lanzó la versión deluxe de su álbum nominado al Grammy “De adentro pa afuera”. Originalmente lanzado en septiembre de 2022, ha acumulado más de 1.6 mil millones de reproducciones de audio y video en total, y está certificado platino en los Estados Unidos. El álbum es el más personal de Camilo en su catálogo, capturando e inmortalizando el sentimiento que despertó en él con la llegada de su primera hija, Índigo, e incluye colaboraciones con Camila Cabello, Grupo Firme, Evaluna Montaner, Nicki Nicole, Alejandro Sanz y Myke Towers.