Carla Giraldo abrió su corazón y contó su experiencia en un hogar de paso

“Gracias a mi casa soy lo que soy, pero, gracias a que me fui también. Yo no sabía que hacer igual, hasta los 16 años que logré que mis papás me emanciparan y me volvieran mayor de edad, y mirar que tan fácil es ser adulto y no fue nada de eso”, contó la actriz.

Giraldo narró el desafiante episodio que atravesó cuando sus padres la localizaron y la admitieron en un refugio del ICBF en las afueras de Bogotá. Recordó que en ese contexto se encontró con menores que tenían conflictos con sus tutores, habían sido víctimas de abusos o se hallaban en situación de orfandad.

“Cuando me encuentran una vez, me meten a ese refugio que se llama ‘Villa niña’. Es una casa donde te enseñan a hacer pan... Es un lugar muy didáctico. Tenían que ocupar a las niñas rebeldes, que han tenido problemas en sus casas, que han sido abusadas, abandonadas, de todo”, contó la modelo.

De igual manera, agregó que el lugar ha sido uno de los sitios más difíciles en los que ha estado, ya que, durante su breve estancia de cuatro meses, conoció varias historias difíciles de sus compañeras, al mismo tiempo que se enfrentaba a la disciplina de una rutina exigente.