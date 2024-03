Carolina Cruz contó cómo se enteró de la infidelidad de su ex

Carolina Cruz incursionó en el mundo del contenido digital a través de YouTube, con un pódcast titulado ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, donde comparte experiencias íntimas de su vida. En el segundo episodio de este formato se animó a hablar sobre el momento en que descubrió la infidelidad de un exnovio al encontrar un preservativo usado.

La vallecaucana relató que este incidente ocurrió cuando tenía 23 años y se sentía profundamente enamorada en ese entonces. “Él era el hombre perfecto en ese momento de mi vida”.

“Teníamos una rutina muy agradable; yo vivía muy cerca de su casa, no vivíamos juntos, pero pasaba todas las noches con él”, mencionó sobre su romance, revelando su felicidad en la relación a pesar de sus responsabilidades matutinas en ese momento. “Tenía que estar en el canal a las 4:30 de la mañana, así que me levantaba todos los días a las 3:30 de la madrugada, pero estaba tan enamorada que no me importaba. A los 23 años, uno siente que puede con todo”. Lea aquí: Carolina Cruz se sincera y habla de la pérdida de su segundo hijo

Luego relató que su novio comenzó a comportarse de manera extraña, lo que levantó sus sospechas, sumado a varias señales que aumentaron sus dudas. La presentadora notó una caja de preservativos en el baño de su novio, y dos semanas después, al regresar a la casa, se percató de que la caja estaba abierta. “Después de ir al baño, al desechar el papel, encontré uno doblado como un origami. Lo abrí y vi el condón recién utilizado”, compartió.