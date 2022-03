Christian Nodal no llegó a su concierto de Medellín y explicó por qué

Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles”,

Nodal.

“He intentado llegar a Medallo de toda las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, se le escucha decir al cantante.

Y agregó: “Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarles una noche inolvidable y que también ustedes se llevaran una noche inolvidable. Desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon”.