Chyno y Nacho se unen nuevamente

Unas semanas después de lanzar “Raro”, su primera canción juntos en cuatro años, Chyno y Nacho quisieron darle algo más a sus fans en cuarentena por el coronavirus y lanzaron el viernes una nueva versión acústica.

El dúo venezolano congregó a otros seis músicos con los que ha trabajado desde hace casi una década y regrabó la canción en vivo, cada uno desde su casa.

“Yo creo que era bastante importante en este momento darle una versión en vivo a la canción que tanto estamos disfrutando”, dijo Chyno el jueves en una videollamada desde Miami. “Es una experiencia totalmente distinta”.

“Esta cuarentena nos ha hecho reinventarnos y parte de esta reinvención es esta versión `live at home’ (en vivo desde casa) que ya a partir de hoy todo mundo podrá disfrutar porque quedó muy buena”, agregó el cantante. (Lea aquí: Chino y Nacho anuncian su regreso con nuevo sencillo)

Chyno contó que está pasando la cuarentena en Miami con sus suegros, su madre, su esposa y su pequeño hijo Lucca, quien ya está dando sus primeros pasos.

Nacho, en tanto, se encontraba en la Isla de Margarita en Venezuela, donde la cuarentena y el cierre de fronteras no le permitió viajar a Miami donde están sus cuatro hijos, pero no ha perdido contacto con ellos gracias a la tecnología.

“Tenía muchísimo tiempo, desde una vez que me tocó quedarme aquí en el país por dos meses, que no duraba tanto sin ver a mis hijos”, dijo Nacho. “Todos los días estoy en comunicación con ellos y al final del día, a pesar de que no estoy en persona, creo que durante la pandemia también he hablado muchísimo más con ellos”.

Para la versión acústica de “Raro” y su respectivo video, Chyno y Nacho incluyeron acordeón, guitarra, percusiones, bajo y batería, y cantaron el tema de corrido. El resultado es una interpretación con mucho sabor y ritmo que los acerca más a la música afrocaribeña.

“Creo que la magia de todo esto es el en vivo, es la conexión a distancia, es tratar de conectarnos con la energía de cada uno así estemos lejos y poder transmitir lo que nosotros disfrutamos cantar e interpretar la canción”, dijo Nacho.