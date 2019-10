Cinco famosas que han perdido un bebé en el embarazo

La modelo relató que luego del nacimiento de Matías, en el abril del 2017, ella y Lincoln decidieron encargarle un hermanito el segundo semestre del 2018, sin embargo, a la novena semana de embarazo recibió la triste noticia de que lo había perdido, pues ya no le latía el corazón. “El doctor hizo un legrado, fue doloroso”.

La vacuna se puede ocasionar una infección por rubéola en una mujer embarazada. Ella se enteró de su embarazo una semana después. “Ningún ginecólogo me dio esperanzas de que el bebé viniera bien”, confesó.

“Por eso cuando la gente me pregunta ‘¿para cuándo el otro?, ya la dejo el bus, esta vieja’, yo solo pienso...Si la gente supiera el daño que hace con sus palabras, hablando por hablar sin conocer las situaciones de las personas, creo que no lo harían o por lo menos pensarían antes de hablar”, confesó.

“Recuerdo muy bien que en ese momento Lincoln me apretó muy fuerte la mano y lo único que dije fue: es tu voluntad señor, que se haga lo que tú consideres mejor y si ese bebé no llego a este mundo es por algo, tus decisiones y tus tiempos son perfectos”, escribió.

Elizabeth Loaiza

La modelo Elizabeth Loaiza contó en redes: “Cuando fui a control el doctor me dijo que al niño no le latía el corazón. Me hicieron legrado y fue supertriste sentir eso”, sin dar mayores detalles de cuándo ocurrió.

Taliana Vargas

Luego de que Carolina Cruz contara su historia, la exseñorita Colombia, actriz y modelo Taliana Vargas, escribió: “Creo que somos miles las que pasamos por una pérdida, entiendo ese dolor y dura muchooooooooo para sanar”, expresó.

La artista samaria tuvo a su primera hija Alicia María, en febrero pasado, fruto de su amor con el empresario Alejandro Éder.