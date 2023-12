¿Cómo adelgazó? Christian Nodal revela el secreto detrás de su cambio físico

El joven artista de 24 años reveló el secreto detrás de su pérdida de peso en una entrevista en el programa español La Resistencia: “Yo hago ayuno intermitente. Yo estoy contento”. Nodal sigue un régimen en el que deja de comer durante aproximadamente 12 horas, evitando ingerir alimentos después de las 9 de la noche y desayunando alrededor de las 11 a.m. o al mediodía. “Ceno temprano y desayuno tarde”, compartió el cantante.

Christian Nodal, el talentoso cantante mexicano, ha sorprendido a sus fans con su asombrosa transformación física, mostrándose notablemente más delgado. Su cambio ha generado una oleada de elogios en las redes sociales, donde sus seguidores no han escatimado en piropos.

El artista, quien se encuentra en una etapa feliz de su vida personal como padre primerizo junto a su pareja, la cantante argentina Cazzu, y su hija nacida en septiembre, ha experimentado un renacer evidente, como se puede apreciar al comparar fotos de presentaciones pasadas.

En una entrevista con The Urbanda Magazine, Nodal reflexionó sobre su evolución personal: “La vida me ha enseñado a no ser pretencioso con nada, simplemente disfrutar y ser mejor cada día”. Con esta filosofía de vida, el talentoso cantante continúa deleitando a sus fans con su música y compartiendo momentos especiales en su creciente familia.