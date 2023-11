“Como están, están bien”: Carolina Cruz habló del divorcio de la Valdiri

Andrea Valdiri y Felipe Saruma continúan siendo tema de conversación en diversas redes sociales. Esta semana, volvieron a acaparar la atención al anunciar públicamente el fin de su relación sentimental. La pareja confirmó oficialmente su reciente divorcio.

A través de las historias de Instagram, la influenciadora compartió un emotivo video donde afirmó que la separación se llevó a cabo de manera amorosa. Destacó su intención de preservar la amistad que compartían y el buen trabajo que realizaban en la creación de contenidos.

“Entiendo que ustedes son parte de mi vida porque yo la hice pública. No sé qué pasó, uno va madurando, uno no es el mismo. Aprendí en este matrimonio que una relación de este tipo es de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos. Por primera vez en la vida siento que no tengo que dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé la relación bien, porque nos respetamos, seguimos trabajando juntos”, afirmó.

Por su parte, el santandereano manifestó sentirse notablemente afectado y reconoció la existencia de algunos errores a lo largo de la relación. A pesar de ello, subrayó que su matrimonio con Valdiri es una de las experiencias más significativas que ha vivido. Lea aquí: ¿Cuánto costó la millonaria boda de Andrea Valdiri y Saruma?

“Yo creo que es importante con todas las personas que nos vieron en todos esos bonitos momentos, que hasta aquí llegó nuestra relación, que hoy nos separamos. Pero yo sí quisiera decir algo, porque mucho se está especulando, y es que para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida, esa mujer me cambió la vida”, señaló Saruma.

Como era de prever, el anuncio generó diversas reacciones y varias personalidades destacadas en la farándula nacional han expresado sus opiniones sobre la ruptura de Felipe y Andrea, quienes son dos de los influenciadores más conocidos en Colombia.