Con violín, Jelie Aza entierra las penas del amor

“Gran parte de mi catálogo musical está compuesto por canciones con letras y mensajes románticos y emotivos. Sin embargo, al reflexionar sobre las experiencias universales que todos hemos vivido, concluimos que las experiencias dolorosas, siendo parte integral de la vida de las personas, también pueden formar parte de mi repertorio, es por eso que ‘Muerto’ no fue escrita basándose en una experiencia específica de alguno de nosotros, sino en un punto de vista general, empatizando con las personas que han atravesado por este proceso”, comenta Jelie Aza.

Este sencillo, que nace en el estudio de Alenoise, quien fue el productor musical, es el resultado de una conversación donde la artista busca abordar temas sobre rupturas y desamores, situaciones que hasta ahora no había tocado en sus anteriores canciones.

En el video de este sencillo, el cual fue rodado en Melgar, Cundinamarca, la vemos a ella tocando el violín en medio de una piscina, allí mientras se sumerge en el agua, refleja el dolor por el que muchas personas pasan justo después de una infidelidad. (Lea aquí: Ro Hernández debuta con “El Fresa” para definir identidad y versatilidad)

“Representé a una mujer que descubre que su pareja le ha sido infiel. Muchas veces, al terminar una relación uno se siente como si estuviera de luto, es por eso que hago la analogía de hundirme en el agua para transmitir ese sentimiento de ahogo e impotencia absoluta. Así mismo, en el agua vemos que hay cuerpos de mujeres, los cuales representan sus infidelidades ya que estos cuerpos merodean de manera amenazante. Ellas me ven pero pareciera que yo no puedo observarlas. Todo esto me lleva a sumergirme en el agua representando la tristeza y depresión que este suceso puede causar”, explica Jelie Aza.

Durante el transcurso del año, Jelie Aza, lanzará cuatro canciones más, con las que busca seguir fortaleciendo su carrera musical, y así mismo, darse a conocer en otras ciudades del país.