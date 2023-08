Conductor que causó la muerte del actor Treat Williams es acusado de negligencia

El conductor citado, Ryan Koss, de 35 años, de Dorset, fue procesado el martes por la noche y puesto en libertad antes de la lectura de cargos en septiembre, dijo la policía estatal. Un funcionario de la corte no pudo decir si Koss tenía un abogado, y Koss no respondió de inmediato un mensaje de correo electrónico en busca de comentarios.

La carrera de casi 50 años de Richard Treat Williams incluyó papeles protagónicos en la serie de televisión ‘Everwood’ y la película ‘Hair’. Apareció en más de 120 papeles en cine y televisión, incluidas las películas ‘The Eagle Has Landed’, ‘Prince of the City’ y ‘Once Upon a Time in America’. Lea: Treat Williams: Las 6 mejores películas que todos deberían ver del actor